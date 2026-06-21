国内女子ゴルフのニチレイ・レディース、プレーオフを制して優勝し、笑顔のイ・ミニョン＝21日・千葉県袖ケ浦CC新袖（ゲッティ＝共同）ニチレイ・レディース最終日（21日・千葉県袖ケ浦CC新袖＝6590ヤード、パー72）首位と7打差の24位から出た34歳のイ・ミニョン（韓国）が63をマークして通算13アンダー、203で並んだ大出瑞月、吉崎マーナとのプレーオフを制して優勝した。2季ぶりの通算8勝目で、賞金1800万円を獲得。最終日に