ＴＢＳの吉村恵里子アナウンサーが、紫陽花を巡るプライベートショットを公開した。２０日に自身のインスタグラムを更新した吉村は、「紫陽花が土壌のｐｈで色が変わると知って様々な色を探しています」とつづり、梅雨入りの街で撮影した自身の写真を、見つけた紫陽花とともに公開。紺色のトップスにブラウンのスカートといった落ち着いた色味のコーデに、アップされた紫陽花と同じ色味のピンクのハンドバッグを合わせている。