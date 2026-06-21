◆女子プロゴルフツアーニチレイレディス最終日（２１日、千葉・袖ヶ浦ＣＣ新袖Ｃ＝６５９０ヤード、パー７２）首位と５打差の１１位からスタートした１８歳のルーキー吉粼マーナ（加賀電子）は通算１３アンダーで並んだ大出瑞月、イ・ミニョンとのプレーオフで敗れ、２位に終わった。自己最高フィニッシュも、今季の新人初勝利には届かず「すごく悔しい」と唇をかんだ。１８番パー５で行われたプレーオフの１ホール目