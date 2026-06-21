◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２１日・東京ドーム）巨人は７回に走者を背負い、ピンチを迎えたが堅い守備で得点を与えなかった。３―０の７回。３番手の田中瑛が２死一塁のピンチをつくり、代打・板山を迎えた。板山の打球は右翼線への二塁打となったが、右翼手・松本剛が素早い送球。二塁手・浦田、捕手・岸田への連係プレーで本塁でのタッチアウト。見事な中継プレーに東京ドームは大歓声。ベンチへ帰った松本は、仲間