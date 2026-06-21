◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２１日・東京ドーム）巨人の田中瑛斗投手が１回無失点で中日打線を封じた。３点リードの７回から３番手で登板。この回先頭の代打・高橋周に死球を与え出塁を許したが、続く村松を遊ゴロ、田中を一ゴロ。２死一塁から代打・板山に右翼線二塁打を浴びたが、松本の好返球と浦田の連係プレーで一塁走者・田中を本塁タッチアウトに仕留め、得点を与えなかった。これで昨年６月１２日・ソフトバ