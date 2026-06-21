◆第２回しらさぎＳ・Ｇ３（６月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル、稍重）サマーマイルシリーズ第１戦が１８頭で争われ、坂井瑠星騎手騎乗で６番人気のキープカルム（牡５歳、栗東・中竹和也厩舎、父ロードカナロア）は半馬身差の２着。昨年に続く連覇はならなかった。同馬は昨年の同レースで初代王者に輝いた。その後４戦連続重賞では５、６、９、６着と結果が出なかったが、１年前にタイトルを獲得した舞台で意地を見