◆第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３（６月２１日、東京競馬場・芝１８００メートル、稍重）注目牝馬が集まったハンデ重賞は１６頭立てで行われた。９番人気でハンデ５３キロのウイントワイライト（牝４歳、栗東・西園翔太厩舎、父レイデオロ）が、２着になった。５８歳の横山典弘騎手とのコンビで道中は中団で脚をため、メンバー最速の上がり最速３３秒９の末脚で脚を伸ばしてきた。同馬はこれまで１４００メートルを中心に使われてき