21日の阪神11R・しらさぎS（芝1600メートル）は7番人気のエルトンバローズ（牡6＝杉山晴、父ディープブリランテ）が制した。勝ち時計は1分33秒2。1番人気の3歳馬エコロアルバは3着だった。エコロアルバに騎乗した横山和は「スタートが決まらないですね。手応えに余裕がなくて、そのあたりが解消されてこないと…」と話した。