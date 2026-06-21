◇パ・リーグ日本ハム０―８ソフトバンク（2026年6月21日エスコンF）日本ハムが完封リレーを喫して零敗。ソフトバンクとの対戦成績はついに1勝10敗となった。先発の柴田が3回途中で打球を右手に当てるアクシデントで緊急降板。3回から3番手で登板した金村が、味方の失策も絡んで3回5失点と悔しいマウンドとなった。5回にもカストロの野選や万波の後逸などで2点を失った。日本ハムのチーム失策数は「49」となった。