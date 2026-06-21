◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー中日（21日、東京ドーム）6回を終えて「3-0」としていた巨人。7回表にはピンチを招くも、見事な中継プレーで得点を許しませんでした。この回からマウンドにあがった田中瑛斗投手は、先頭に死球を与えてしまいます。その後2アウトまで追い込むも、ここで迎えた代打・板山祐太郎選手にはライトのライン際へ鋭い当たりをはじき返されました。一塁ランナーの田中幹也選手は一気にダイヤモンドを駆け抜けホ