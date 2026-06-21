NHKの『ニャンちゅうワールド放送局』の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが20日にブログを更新。旬の味覚・スイカを楽しんだことを明かしました。 【写真を見る】【 ALS闘病 】声優・津久井教生さん旬のスイカを楽しむ「シャキシャキの感触を楽しみました〜」「食べたい気持ちが膨らみます」【ニャンちゅう】津久井さんは「旬の果物のスイカの感触を楽し