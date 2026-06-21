小学校で児童ら11人がケガをした火事で火元の部屋から燃えた「衣類とみられるもの」が見つかりました。この火事は19日、東京・北区の滝野川第三小学校で発生し、児童ら11人がケガしたものです。火元となった音楽準備室からは、燃えた衣類とみられるものが複数枚見つかりました。また、電気ストーブやサーキュレーターの残骸が確認されていましたがサーキュレーターに出火原因となるような異常はなかったということです。警視庁は電