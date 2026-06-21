お笑いコンビ、ハライチの澤部佑（40）、岩井勇気（39）が20日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。妻の女優奥森皐月（22）と結婚する経緯を語った。岩井は「元々出会ったときに、お笑い好きで、『ラジオ聞いてます』って言われて。で、卒業と同時に『ご飯行きたいです』って言われて。やっぱわかるじゃないですか“好きっぽいな”みたいな。さすがにやっぱり成人してないから2人では会えませんよって」