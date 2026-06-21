[6.20 北中米W杯F組第2節 チュニジア 0-4 日本]初戦後に監督が交代したチュニジア代表との一戦。4-0の快勝を収めた日本代表の森保一監督は試合後のフラッシュインタビューで「思い切ってパフォーマンスしてくれたことが良かった」と笑みを見せた。開始4分でMF鎌田大地が先制点を奪うと、31分にFW上田綺世が追加点。2-0で迎えた後半もMF伊東純也、上田が加点して4-0で快勝した。「相手がどうしてくるか分からないところでしたが