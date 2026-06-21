[6.20 北中米W杯F組第2節 チュニジア 0-4 日本]開始4分で先制点を奪取した。日本代表MF鎌田大地は試合後のフラッシュインタビューで「ゴールできて良かった」と白い歯を見せた。初戦オランダ戦ではボランチで出場した鎌田だが、この日は左シャドーの位置でスタート。「一個前になったので、できるだけゴールに近いところでプレーし、ゴールできるように考えていた」。その言葉通り、前半4分に貴重な先制点をもたらす。左PA内