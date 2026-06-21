[6.20 北中米W杯F組第2節 チュニジア 0-4 日本]圧倒的な運動量を武器に攻守に貢献した日本代表MF佐野海舟は試合後のフラッシュインタビューで「まだ何も決まっていない」と気を引き締め直していた。初戦オランダ戦ではMF鎌田大地とボランチでコンビを組んだ佐野だが、この日は中盤の底でMF田中碧と並んだ。「引かれる展開が多かったので、ボールを引き出す動きや、前に人数をかけるなど、バランスをうまく2人でコミュニケーシ