[6.20 W杯F組第2節 日本 4-0 チュニジア モンテレイ]背番号18が、ついにワールドカップの舞台で輝いた。日本代表FW上田綺世(フェイエノールト)は20日に行われた北中米W杯・グループリーグ第2節のチュニジア戦で2ゴールを記録し、4-0の快勝に大きく貢献した。自身初のW杯ゴールを含む2得点。日本人選手としてW杯1試合2ゴールを達成した初めての選手となった。前半31分の自身1点目は、自らの判断で生み出した一撃だった。右サイ