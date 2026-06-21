[6.20 北中米W杯F組第2節 チュニジア 0-4 日本]抜群の安定感でチュニジア代表を抑え込んだ。DF冨安健洋が3バックの右で先発出場し、79分間プレー。大怪我を乗り越えてたどり着いた舞台に「ここで日本代表の一員としてサッカーができていることは当たり前ではないと思っている」と語った。冨安にとっては前回大会のクロアチア戦以来となるW杯での先発出場。チュニジアのカウンターが警戒されていたなか、引く場面でも前に出る場