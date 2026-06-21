[6.20 北中米W杯F組第2節 チュニジア 0-4 日本]キャプテンに緊急就任したDF板倉滉が今大会初出場・初先発で最終ラインからチームを支え、4-0の歴史的大勝に貢献した。初戦の直前にMF遠藤航が負傷離脱するというアクシデントに見舞われた日本代表。それでも初戦のオランダ戦で2度のビハインドを追いついて勝ち点1を獲得すると、続く今節は日本にとってW杯史上初となる4得点を奪って勝ち点を4に乗せた。板倉はオランダ戦で出番