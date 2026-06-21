[6.20 北中米W杯F組第2節 チュニジア 0-4 日本]初戦のゴールに続き、この日はアシストを記録した。日本代表MF中村敬斗は試合後のフラッシュインタビューで「個人的にもキレが出てきていると思う」と振り返った。試合が動いたのは前半4分だった。右サイドからFW上田綺世、MF田中碧とつながれたボールを中村がPA内左で受ける。「逆サイドから良い形で展開してきれくれて、1対1のシーンで、まず仕掛けることを考えていた」と果敢