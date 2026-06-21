[6.20 W杯F組第2節 日本 4-0 チュニジア モンテレイ]2連敗でグループリーグ敗退が決まったチュニジア代表のエルベ・ルナール監督が、日本代表に0-4で敗れた試合後、記者会見に出席し、「2チームの実力の差を示していると思う。日本チーム、おめでとうございます」と敗戦の弁を述べた。「思っていたようなパフォーマンスはできなかった。もっといいパフォーマンスができることを願っていたが、残念ながらやはり非常に重い結果にな