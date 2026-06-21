[6.20 北中米W杯F組第2節 チュニジア 0-4 日本]なかなか勢いに乗り切れない重苦しい雰囲気を“稲妻”が切り裂いた。日本代表は2点リードで折り返した後半に攻撃のペースが低下していたが、MF伊東純也が後半24分、FW上田綺世の浮き球に反応して最終ラインを突破。GKとの1対1を制して勝利を大きく手繰り寄せる3点目を奪った。「(MF田中)碧から綺世に良いパスが入ったときにフリックが来るかなと思ったら本当にきた。良い抜け出しか