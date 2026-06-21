[6.20 北中米W杯F組第2節 チュニジア 0-4 日本]日本代表のエースがW杯初ゴールを含む2得点で今大会初勝利に貢献した。FW上田綺世はフラッシュインタビューで「ほっとしている」と安堵の表情を浮かべた。上田は2試合連続の先発となると前半31分、DF板倉滉の縦パスを受けて前進する。FW伊東純也が右サイドを走るなかでパスは選択せずにためると、ペナルティエリア手前から右足一閃。また抜きシュートがゴール左に吸い込まれ、W杯