北中米ワールドカップは20日、F組第2節を開催した。2位の日本代表は首位のオランダ代表と勝ち点4と得失点+4で並んでいて、自力でグループリーグ突破を決められる状況で最終節を迎える。最終節は26日午前8時(日本時間)に同時キックオフ。日本対スウェーデン、オランダ対チュニジアの対戦カードとなっている。日本は引き分け以上で決勝トーナメント進出。敗れた場合はオランダが敗れた上で得失点差などの争いで上回った場合、2位