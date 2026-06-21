[6.20 北中米W杯F組第2節 チュニジア - 日本]本田圭佑が吠えた。日本テレビで日本代表対チュニジア代表を解説するなか、MF鈴木唯人が倒されるも笛が鳴らなかった判定に不満をあらわにした。日本の3点リードで迎えた後半34分、途中出場の左サイド深くからドリブルで中に切り込もうと仕掛けた。FWセバスチャン・トゥネクティとDFオマル・レキクの間を突破しかけたところで両選手に掴まれて転倒。ところが主審の笛は鳴らなかった