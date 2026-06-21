サッカー・ワールドカップ（W杯）のグループステージ第2節が現地時間に行われ、日本代表がチュニジア代表を4-0で破る圧巻のゴールラッシュを見せた。W杯本戦における1試合4得点は日本代表の歴史において最多記録となる。この歴史的快勝に、チームを離脱した遠藤航もすぐさまSNSで反応し、大きな反響を呼んでいる。 【画像】久保建英の“超ショート丈”パンツにチーム公式SNS