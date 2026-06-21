2026年6月20日、帯広市西24条南2丁目の路上で40代男性に暴行を加え、けがをさせたとして、自称・音更町の会社員の男（27）が傷害の疑いで逮捕されました。20日午前8時半前、目撃者から「男が人を殴っている」と警察に通報がありました。警察によりますと、男は男性に対し、顔面を殴ったり蹴ったりする暴行のほか、髪の毛をつかんで引っ張るなどしたということです。男性は、顔面の打撲や頭頂部がはれるなどのけがをしました。警察