◇パ・リーグソフトバンク８―０日本ハム（2026年6月21日エスコンF）ソフトバンクの3年目左腕・前田悠伍投手（20）が自己最長タイの7回を5安打無失点で、開幕から5連勝を飾った。チームは日本ハム戦は10勝1敗。貯金は今季最多タイの「12」となった。大阪桐蔭から2023年ドラフト1位入団の前田悠は立ち上がりから140キロ台後半の直球と切れのあるスライダーで日本ハム打線を抑えた。初めて走者を三塁まで進めた7回1死