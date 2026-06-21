スポーツメーカーのNIKEがプロデュースする世界陸連(WA)公認の1マイル(1609.344m)レース「GINZA MILE」が、6月20日に東京・銀座のKK線(旧・東京高速道路)を舞台に開催されました。まだまだトラックシーズンが続く中、トップランナーから一般ランナーまで多くのランナーが集い、速さの限界にチャレンジしました。男子エリートの部には、1週間前の日本選手権で激闘を繰り広げたランナーも数多く出場。雨が降りしきるなか、38人のラン