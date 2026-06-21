21日の阪神11R・しらさぎS（芝1600メートル）は7番人気のエルトンバローズ（牡6＝杉山晴、父ディープブリランテ）が制した。勝ち時計は1分33秒2。当レース連覇を狙った6番人気キープカルムは半馬身差の2着だった。キープカルムに騎乗した坂井瑠星（29）は「昨年のいいイメージで乗れました。うまくいったと思ったんですが…、あと少しでしたね」と話した。