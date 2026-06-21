バイクレースの世界最高峰MotoGP2026シーズンの第9戦チェコグランプリの最高峰MotoGPクラス予選で小椋藍選手(日本／アプリリア)が前日にマークした自らのレコードタイムを更新してポールポジション(PP)を獲得。その後おこなわれたスプリントレース(10周)でも自身初表彰台となる２位でフィニッシュしました。日本時間21日夜に行われる決勝レースで念願の最高峰クラス初優勝なるでしょうか。決勝レース(20周)を翌日に控えるチェコグ