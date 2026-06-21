元TOKIOの松岡昌宏（49）が20日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミの話」（土曜深夜0・55）に出演。ゲストの26歳・女優の酒豪っぷりに感嘆する場面があった。この日は女優でタレントの箭内夢菜がゲスト。20歳になった瞬間から飲むほど、お酒が好きだという箭内。「両親が本当にのんべえなので、私は絶対に飲めるっていう自信があったんですよ、最初から。だから何も怖がらず、最初から飲めてました」と話した。