お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（55）が20日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミの話」（土曜深夜0・55）に出演。最近、飲みの場に呼び出された人気俳優を明かした。この日は女優でタレントの箭内夢菜がゲスト。豪快な飲みっぷりを見せる箭内に、大吉は「最高何時間？」と質問すると、箭内は「一番近々で、ドラマの打ち上げがあったんですけど、夕方5時から始まって、（家に）帰ってきたのが夜中の3