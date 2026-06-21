漫画『ONE PIECE』（ワンピース）のコミックス最新115巻が7月3日に発売されることが決定し、表紙が公式Ｘにて公開された。第115巻は、理想の世界を追い求めた名君ハラルドに何が起きたのか！？その物語が描かれる。【画像】そのキャラ大きく出すの！？公開された『ワンピース』新刊115巻の表紙また、テレビアニメの最新1167話「神の騎士団 団長シャムロック登場」が、本日フジテレビ系で放送され、先行カットも公開された。