4回、3ランを放ち迎えられる西武・渡部。捕手若月＝京セラドーム西武が0―0の四回に小島、平沢の適時打、渡部の3ランなど打者一巡の猛攻で5点を奪った。救援3投手がリードを守り、渡辺は6回3失点で4勝目。オリックスは九里が6回5失点で5敗目。杉沢の2ランなどで追い上げも届かず。4回、西武・渡部（奥）に3ランを浴びたオリックス・九里＝京セラドーム