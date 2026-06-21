◇W杯北中米大会1次リーグF組日本4−0チュニジア（2026年6月20日メキシコ・モンテレイ）サッカー元日本代表の松井大輔氏（45）が21日、日本テレビ系「生放送！サッカーW杯日本戦速報＆高松宮記念杯ケイリン坂上忍の勝たせてあげたいTV」（後4・00）に出演し、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグでチュニジアを4−0で破った日本の戦いぶりを解説した。日本は前半4分、MF鎌田大地がゴール前で、左クロスを左足バックヒ