チュニジアは日本に０―４で敗れ、１試合を残して１次リーグ敗退が決まった。初戦のスウェーデン戦（１４日）の１―５大敗に続いての大量失点を、自国メディアは「悪夢」「史上最悪」などと報じた。ニュースサイト「Ｋａｗａｒｊｉ」は「Ｗ杯はチュニジアにとって悪夢と化している」と伝え、２戦９失点の結果を「史上最悪の結果」と断じている。データサイト「オプタ」によると、２戦連続で４失点以上を喫したのは３０年大会