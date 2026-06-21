◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）８大会連続８度目出場の日本（ＦＩＦＡランク１８位）は、チュニジア（同４５位）を４―０で下した。１試合４得点は日本のＷ杯史上最多記録となった。日本は前半４分、ペナルティーエリア左をドリブル突破したＭＦ中村敬斗がクロスを送り、ＭＦ鎌田大地が左足ヒールで合わせて先制した。中村は「自分はシザーズして縦にいくこと