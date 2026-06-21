北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第２戦のチュニジア戦（メキシコ・モンテレイ、２０日＝日本時間２１日）で、日本代表は４―０と快勝。英公共放送局「ＢＢＣ」はマン・オブ・ザ・マッチにＭＦ田中碧（リーズ）を選出した。この日は１４日のオランダ戦でＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）が左ヒザを負傷した影響で、メンバーやポジションの入れ替えがあった。田中はボランチで先発すると、ＭＦ伊東純也（ゲンク）のゴールの足かが