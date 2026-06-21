◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２１日・東京ドーム）巨人の泉口友汰内野手が「６番・遊撃」で出場し、３安打２打点の大暴れを見せている。打ち出したら止まらない。２―０の６回２死二塁で７球目の外角１４２キロ直球を左中間へ。タイムリー二塁打で、大きな追加点をたたき出した。「打ったのはストレートです。次の１点が大事になると思っていたので、ランナーをかえすことができてよかったです」とコメントした。２