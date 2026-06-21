W杯日本―チュニジア戦サッカーの北中米ワールドカップは20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジア戦がエスタディオ・モンテレイで行われ、4-0で日本が勝利した。試合後のスタジアム周辺では、地元メキシコのサポーターたちと友情の輪が広がった。日本の青いユニホームを着たファンと、メキシコの緑のユニホームを着たファンが入り乱れて大盛り上がり。「オレー、オレオレオレー、ニッポン、ニッポン」と大合唱