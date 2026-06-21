◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）８大会連続８度目出場でＦＩＦＡランク１８位の日本は、同４５位のチュニジアと対戦し、４―０で勝利した。日本は前半４分にＭＦ鎌田大地、同３１分にＦＷ上田綺世、後半２４分にＭＦ伊東純也、同３８分に再び上田が決めた。１試合４発は日本のＷ杯史上最多となった。日本代表の森保一監督は、ＤＦ長友佑都、ＤＦ吉田麻也らＷ杯経験豊