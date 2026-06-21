©久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろTVアニメ『BLEACH』の最終クール『BLEACH 千年⾎戦篇-禍進譚-』が、2026年7⽉25⽇（⼟）23:00よりテレ東系列ほかにて放送開始される。本作のオープニングテーマにjo0jiの「I-BULL」（いぶる）、エンディングテーマに9Lanaの「螺旋」が抜擢されたことが明らかになった。『BLEACH』は久保帯⼈によって週刊少年ジャンプで連載され、シリーズ