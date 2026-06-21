◆パ・リーグ日本ハム０―８ソフトバンク（２１日・エスコンフィールド）日本ハムはソフトバンクに連敗し、カード勝ち越しとはならなかった。貯金は６に減り、勝利した首位・西武とのゲーム差は６・５に拡大。これで今季のソフトバンク戦は１勝１０敗となった。先発の柴田が３回に右手の甲に打球が直撃するアクシデントもあり、２回１／３、４５球２安打１失点で途中降板。思わぬ形で４回から３番手の金村が登板するも、先頭