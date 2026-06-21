メキシコ・モンテレイでチュニジア撃破サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦した。4-0快勝で勝ち点を4とし、決勝トーナメント進出に大きく前進。大活躍の上田綺世がマン・オブ・ザ・マッチ（MOM）に選出され、ファンからも賛辞が相次いだ。27歳の上田が最高の輝きを放った。前半31分、寄せてきた相手選手の股を抜き、サイドネットに突き刺