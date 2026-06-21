◆パ・リーグ日本ハム０―８ソフトバンク（２１日・エスコンフィールド）ソフトバンクは前田悠伍が７回を５安打無四球の無失点で、開幕から無傷の５勝目をマークした。味方の大量援護を受ける中、ストライク先行の抜群のテンポで日本ハム打線を封じ、球数は９９球だった。４勝目を挙げた１３日のヤクルト戦（みずほペイペイ）に続き自己最多の７回を投げた。２３年のドラフト１位で大阪桐蔭から入団した前田は２年目の昨季