W杯日本―チュニジアサッカーの北中米ワールドカップは20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジアがエスタディオ・モンテレイで行われ、日本が4-0で勝利した。上田綺世が2得点。前半のゴールシーンでは、すぐ側で見せていた背番号14の隠れた献身がファンの視線を奪った。1-0で迎えた前半31分だった。日本が攻撃に転じた場面。上田はペナルティーエリア手前の右サイドから迷わず右足を一閃すると、強烈なシュート