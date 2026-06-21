大相撲の二所ノ関部屋が２１日、茨城・大洗町で交流合宿を行った。横綱・大の里（二所ノ関）は、三番稽古（同じ相手と相撲を取る）で三段目力士を相手に計７番、相撲を取った。大の里はパリ公演（１３、１４日）から１８日に帰国。翌１９日から部屋での稽古を再開していたという。この日は得意の右差しに加えて、左上手を引いての攻めが光った。夏場所を左肩腱（けん）板損傷で全休。左の攻めについては「動いてきている。悪く