◆パ・リーグオリックス３―５西武（２１日・京セラドーム大阪）オリックスは２点を追う９回の攻撃が痛恨だった。１死二塁から西川の左前打で一、三塁。代走の宜保が二盗を試みたが、アウトとなってしまった。成功していれば１死二、三塁で、好調の２番・山中から中軸につながる展開。追い上げムードはしぼみ、最後は２死一、三塁から中川が左飛に倒れた。岸田護監督は「あそこは根拠があって、勝負をかけたところだったんで