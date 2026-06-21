◆パ・リーグオリックス―西武（２１日・京セラドーム大阪）西武・平良海馬投手が２２日・楽天戦（東京Ｄ）に先発する。前回登板の１１日・広島戦（ベルーナＤ）から中１０日での登板。東京ドームでの登板は昨年１１月の侍ジャパンとしての台湾との強化試合以来となる。登板間隔は空いたが、２１日には普段通り前日にブルペン入りし「スライダーとかフォークとか、引き続き空振りが取れるボールを、安定した回転で投げられ